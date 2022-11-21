Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde ABD ile Galler karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetiyor. STAT: Ahmed Bin Ali Stadı

SAAT: 22.00

HAKEM: Abdulrahman Al Jassim (Katar)

YAYIN: TRT Spor İLK 11'LER ABD: Turner, Dest, Ream, Zimmerman, Robinson, Adams, Musah, McKennie, Sargent, Pulisic, Weah GALLER: Hennesey, Williams, Davies, Mepham, Rodon, Wilson, Ramsey, Ampadu, Gareth Bale, James, Roberts

ABD ile Galler, Dünya Kupası tarihinde ilk kez birbirlerine rakip oldu. B Grubu'ndaki diğer maçta İngiltere, İran'ı 6-2'lik skorla mağlup etmişti.

1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda sahne alacak Galler, turnuvaya 3 puanla başlamak istiyor. 1990-2014 yıllarındaki tüm dünya kupalarına katılan ancak Rusya 2018'de yer alamayan ABD ise Katar 2022'deki ilk maçında taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmayı hedefliyor.