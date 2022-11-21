Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kupası 2022
ABONE OL

ABD Galler maçı hangi kanalda? Dünya Kupası ABD Galler maçı ne zaman, saat kaçta?

ABD - Galler maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! ABD ve Galler, 2022 Dünya Kupası B Grubu'nda kozlarını paylaşıyor. İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk mücadelede İngiltere, İran'ı 6-2'lik skorla mağlup etmişti.

ABD Galler maçı hangi kanalda? Dünya Kupası ABD Galler maçı ne zaman, saat kaçta?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde ABD ile Galler karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetiyor.

STAT: Ahmed Bin Ali Stadı
SAAT: 22.00
HAKEM: Abdulrahman Al Jassim (Katar)
YAYIN: TRT Spor

İLK 11'LER

ABD: Turner, Dest, Ream, Zimmerman, Robinson, Adams, Musah, McKennie, Sargent, Pulisic, Weah

GALLER: Hennesey, Williams, Davies, Mepham, Rodon, Wilson, Ramsey, Ampadu, Gareth Bale, James, Roberts

ABD ile Galler, Dünya Kupası tarihinde ilk kez birbirlerine rakip oldu. B Grubu'ndaki diğer maçta İngiltere, İran'ı 6-2'lik skorla mağlup etmişti.

1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda sahne alacak Galler, turnuvaya 3 puanla başlamak istiyor. 1990-2014 yıllarındaki tüm dünya kupalarına katılan ancak Rusya 2018'de yer alamayan ABD ise Katar 2022'deki ilk maçında taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmayı hedefliyor.

ÜÇÜNCÜ KEZ RAKİPLER

ABD ile Galler, üçüncü kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan 2 maçın birini ABD kazanırken, diğeri ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda ABD 2 kez fileleri havalandırdı, Galler ise gol atma başarısı gösteremedi.

Taraflar, son olarak 12 Kasım 2020'de hazırlık maçında karşılaştı. Swansea kentindeki Liberty Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz tamamlandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere - İran: 6-2 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası
DÜNYA KUPASI 2022 İngiltere farklı başladı!
Senegal - Hollanda: 0-2 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası
DÜNYA KUPASI 2022 Hollanda son nefeste!
Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması: 'Tekneyle mi geldin' diye sordum! - Spor haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 "Lütfen artık sormayın"
Dünya Kupası'nda "One Love" gerilimi! Geri adım attılar... - Haberler
DÜNYA KUPASI 2022 Batı'dan 'One Love' geri adımı
Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu! Dünya Kupası Haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Açılış gündeme oturdu!
İranlı kaleci Alireza Beiranvand sakatlandı, devam edemedi
DÜNYA KUPASI 2022 Yürekler ağza geldi!
Lionel Messi'den Dünya Kupası itirafı: "Bu benim son şansım" - Dünya Kupası Haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 "Bu benim son şansım"
İranlı futbolculardan büyük protesto! Milli marşlarını okumadılar ve... - Dünya Kupası haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 İranlı futbolcular milli marşı okumadı
Stefan Kuntz, Galler ve Hırvatistan’ı takip etmek için Katar’da
FUTBOL Kuntz rakipleri takip etmek için Katar'da
Ekvadorlu taraftarlardan alkol tepkisi: "Bira istiyoruz"
DÜNYA KUPASI 2022 Ekvadorlu taraftarlardan alkol tepkisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.