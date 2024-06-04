ABD: Gazze'de acil bir ateşkesin önünde duran tek şey Hamas

ABD Dışişleri Bakanlığı, cuma günü Başkan Joe Biden'ın duyurduğu ateşkes teklifinin İsrail'in önerisi olduğunu ve Hamas'ın kabul etmesi durumunda ateşkes anlaşmasının tamamıyla uygulanmasını umduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde Gazze'de ateşkese ilişkin son durumu değerlendirdi.

Miller, İsrail'de kabine üyeleri arasında yayılan ve Biden'ın açıkladığı 3 aşamalı ateşkes önerisinin "İsrail'in önerisiyle tamamen örtüşmediği" şeklindeki eleştirilere temas ederek bu değerlendirmelerin doğru olmadığını söyledi.

"Bu öneri, onların (İsrail'in) ABD, Katar ve Mısır ile istişareler sonucunda geliştirdiği taslaktır ancak nihayetinde bu İsrail'in önerisidir." diyen Miller, Biden'ın da bu ateşkes önerisinin çok net bir şekilde tüm dünya kamuoyuna açıkladığını vurguladı.

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Açıklanan ateşkes taslağında herhangi bir boşluk olmadığını savunan Miller, Biden'ın ateşkes önerisinin tüm detaylarını doğal olarak dile getirmediğini ancak temel hususuları tüm açıklığıyla paylaştığını belirtti.

Miller, masadaki önerinin Hamas tarafından kabul edilmesi halinde söz konusu ateşkes planının tamamıyla uygulanmasını beklediklerini ve bu konuda İsrail tarafıyla sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.