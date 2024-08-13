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        Haberler Dünya ABD, Gazze'de ateşkes görüşmelerine Hamas'ın katılmasını umuyor | Dış Haberler

        ABD, Gazze'de ateşkes görüşmelerine Hamas'ın katılmasını umuyor

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes için 15 Ağustos'ta yapılması beklenen müzakerelere Hamas'ın da katılmasını umduklarını ve Katar'ın bu konu üzerinde çalıştığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 22:24 Güncelleme: 13.08.2024 - 22:24
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        'Görüşmelere Hamas'ın katılmasını umuyoruz'
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        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde Gazze'de ateşkesle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

        Patel, 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de yapılması beklenen Gazze'de ateşkes müzakerelerine İsrail'in katılacağını ve aynı şekilde Hamas'ın da görüşmelere katılmasını umduklarını söyledi.

        Patel, "Hamas'ın görüşmelere katılımla ilgili söylediklerini gördük. Katar'daki ortaklarımız, Hamas'ın görüşmede temsil edilmesini sağlamak üzere çalışacakları konusunda bizi temin ettiler." dedi.

        ABD'li sözcü, Hamas olsa da olmasa da müzakerelerin perşembe günü yapılıp yapılmayacağı sorusuna, Katar'ın Hamas'ın katılımı konusunda çalıştığını ve bu görüşmelerin devam etmesini beklediklerini vurguladı.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, dünkü açıklamasında, 15 Ağustos günü Doha veya Kahire'de tarafların ateşkes müzakereleri için bir araya geleceğini belirtmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Hamas
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