Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD: Gazze'de ateşkes için Doha görüşmeleri başladı, anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili detaylara odaklandık | Dış Haberler

        ABD: Gazze'de ateşkes için Doha görüşmeleri başladı, anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili detaylara odaklandık

        Beyaz Saray, Katar'ın başkenti Doha'da bugün başlayan Gazze'de ateşkes görüşmelerinin yarın devam etmesini beklediklerini ve tarafların "anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili detaylar" üzerinde görüştüklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 19:18 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'de ateşkes görüşmeleri ne durumda?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği brifingde Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili son durumu değerlendirdi.

        Kirby, Doha'da ateşkes müzakerelerinin bugün başladığını, ancak bugün somut bir sonuç beklemediklerini ve görüşmelerin yarın da devam edeceğini söyledi.

        Kirby, "Bu toplantı öncesinde bazı boşlukları da daralttık. Bugün anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili detaylara odaklandık. Anlaşmanın kompleks yapısı düşünülünce halen yapılacak çok iş var. Bugünkü görüşmelerden bir anlaşma çıkmasını beklemiyoruz, doğrusu müzakerelerin yarın devam etmesini bekliyorum." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanmasının tüm tarafların yararına olacağını ve bu nedenle Doha'daki görüşmeleri çok önemsediklerini anlatan Kirby ABD, İsrail, Mısır ve Katar heyetlerinin görüşmelerde hazır bulunduğunu ve görüşmelere doğrudan katılmayan Hamas'ın ise Katar ve Mısır temsilcileri üzerinden iletişimde olduğunu belirtti.

        ABD adına Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün toplantılara katıldığını kaydeden Kirby, taraflar arasında anlaşmanın uygulanmasına dair bazı detaylar üzerindeki anlaşmazlık iddialarına girmeyeceğini belirtti.

        Tarafların ana çerçeve üzerinde anlaştığını vurgulayan Kirby, anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili detaylar üzerinde çalışıldığını belirterek, "Bugün ümit verici bir gün, günün ilerleyen saatlerinde ve yarın sürecin gidişatına dair daha fazla şey söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

        Öte yandan Kirby, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada "Gazze'ye gideceğini" söyleyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bu açıklamasıyla ilgili bir soruya da yanıt verdi.

        ABD'li dış politika danışmanı, Abbas'ın söz konusu açıklamasını henüz görmediğini ancak Gazze'de ateşkesle ilgili sürecin taraflarının İsrail ile Hamas olduğunu belirtti.

        Kirby, Abbas'ın olası Gazze ziyaretiyle ilgili bir bilgilerinin bulunmadığını ve bunun ateşkes müzakereleriyle bir bağlantısının da olmadığını ifade etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #gazze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı