ABD: Gazze'de ateşkes için Doha görüşmeleri başladı, anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili detaylara odaklandık

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği brifingde Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili son durumu değerlendirdi.

Kirby, Doha'da ateşkes müzakerelerinin bugün başladığını, ancak bugün somut bir sonuç beklemediklerini ve görüşmelerin yarın da devam edeceğini söyledi.

Kirby, "Bu toplantı öncesinde bazı boşlukları da daralttık. Bugün anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili detaylara odaklandık. Anlaşmanın kompleks yapısı düşünülünce halen yapılacak çok iş var. Bugünkü görüşmelerden bir anlaşma çıkmasını beklemiyoruz, doğrusu müzakerelerin yarın devam etmesini bekliyorum." şeklinde konuştu.

REKLAM Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanmasının tüm tarafların yararına olacağını ve bu nedenle Doha'daki görüşmeleri çok önemsediklerini anlatan Kirby ABD, İsrail, Mısır ve Katar heyetlerinin görüşmelerde hazır bulunduğunu ve görüşmelere doğrudan katılmayan Hamas'ın ise Katar ve Mısır temsilcileri üzerinden iletişimde olduğunu belirtti. ABD adına Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün toplantılara katıldığını kaydeden Kirby, taraflar arasında anlaşmanın uygulanmasına dair bazı detaylar üzerindeki anlaşmazlık iddialarına girmeyeceğini belirtti.

Tarafların ana çerçeve üzerinde anlaştığını vurgulayan Kirby, anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili detaylar üzerinde çalışıldığını belirterek, "Bugün ümit verici bir gün, günün ilerleyen saatlerinde ve yarın sürecin gidişatına dair daha fazla şey söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Kirby, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada "Gazze'ye gideceğini" söyleyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bu açıklamasıyla ilgili bir soruya da yanıt verdi. ABD'li dış politika danışmanı, Abbas'ın söz konusu açıklamasını henüz görmediğini ancak Gazze'de ateşkesle ilgili sürecin taraflarının İsrail ile Hamas olduğunu belirtti.