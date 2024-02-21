ABD, Gazze'de Gazze'de acil insani ateşkes talep eden BMGK karar tasarısını veto etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İsrail’in Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırıların sona erdirilmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunulan ve acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

Çin, veto kararı alan ABD'yi sert bir dille eleştirdi. Pekin yönetimi bu hareketin "yanlış mesaj" verdiğini ve "katliamın devamına yeşil ışık yaktığını" söyledi.

Beyaz Saray, Cezayir tarafından sunulan, Gazze'de acilen ateşkes talep eden karar tasarısının savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeleri "tehlikeye atacağını" söyledi.

ABD, Refah kentini işgal etmemesi konusunda İsrail'i uyaran kendi geçici ateşkes karar tasarısını önerdi.

ABD'nin, Cezayir'in karar tasarısı üzerine verdiği veto kararı geniş kapsamlı bir şekilde kınandı. Karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 13'ü tarafından desteklenirken İngiltere çekimser kaldı.

Çin'in BM Büyükelçisi Zhang Jun vetoya cevaben, önergenin devam eden diplomatik müzakerelere müdahale edeceği iddiasının " savunulamaz" olduğunu söyledi.

Zhang Jun, "Sahadaki durum göz önüne alındığında, acil bir ateşkes konusunda kaçınmaya devam etmek, katliamın devam etmesine yeşil ışık yakmaktan başka bir şey değildir" dedi ve şöyle devam etti:

"Çatışmanın yayılması tüm Orta Doğu’yu istikrarsızlaştırıyor ve daha geniş bir savaş riskinin artmasına neden oluyor. Sadece Gazze'deki savaşın alevini söndürerek cehennem ateşinin tüm bölgeyi sarmasını önleyebiliriz."

Cezayir'in en üst düzey BM diplomatı Amar Bendjama, “Ne yazık ki Güvenlik Konseyi bir kez daha başarısız oldu" dedi.

Bendjama, "Vicdanınızı sorgulayın, tarih sizi nasıl yargılayacak?" diye ekledi.

ABD'nin müttefikleri de ABD’nin veto kararını eleştirdi.

Fransa'nın BM elçisi Nicolas de Rivière "sahadaki feci durum göz önüne alındığında" kararın kabul edilmemiş olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Washington'un BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler devam ederken derhal ateşkes çağrısı yapmanın doğru zaman olmadığını savundu.

İngiliz mevkidaşı Barbara Woodward ise planın görüşmeleri tehlikeye atarak "ateşkes ihtimalini azaltabileceğini" öne sürdü.

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Hamas’ın 7 Ekim’de yaklaşık 1200 kişinin ölümüne sebep olduğu ve 240’tan fazla kişiyi de rehin aldığı saldırılarının ardından İsrail, Gazze’ye yönelik büyük yıkıma sebep olan operasyonlar başlattı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in bu saldırılarda 29 binden fazla Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

ABD tarafından önerilen karar taslağı "mümkün olan en kısa sürede" ve tüm rehinelerin serbest bırakılması koşuluyla geçici bir ateşkes çağrısında bulunuyor, Gazze'ye ulaşan yardımların önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyor.

Beyaz Saray daha önce BM'de savaşla ilgili yapılan oylamalarda "ateşkes" kelimesini kullanmaktan kaçınmıştı.

Ancak Güvenlik Konseyi'nin ABD’nin önerisini oylayıp oylamayacağı ya da ne zaman oylayacağı belli değil.

ABD’nin sunduğu taslakta Refah'a yönelik büyük bir kara harekatının sivillere daha fazla zarar vereceği, daha fazla insanın yerinden edileceği ifade ediliyor.

Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Salı günü yaptığı açıklamada "savaşı tüm hedeflerine ulaşana kadar sürdürmeye kararlı olduğunu" ve hiçbir baskının bunu değiştiremeyeceğini söyledi.

Gazze Şeridi’nin toplam nüfusunun yaklaşık yarısına karşılık gelen, yerlerinden edilmiş bir milyondan fazla insan Refah’a sıkışmış vaziyette. Mısır’a sınır komşusu olan bu bölgede savaştan önce 250 bin kişi yaşıyordu.

Yerlerinden edilenlerin çoğu derme çatma barınaklarda ya da çadırlarda, güvenli içme suyu ya da gıdaya erişimin kısıtlı olduğu kötü koşullarda yaşıyor.

BM, şehirde planlanan bir İsrail saldırısının "katliama" yol açabileceği konusunda kendi uyarısını yayımladı. İsrail ordusu ise daha önce yaptığı açıklamalarda sadece Hamas savaşçılarını hedef alındığı konusundaki ifadelerini tekrarladı.

İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, Hamas'ın 10 Mart'a kadar tüm rehineleri serbest bırakmaması halinde kara saldırısının başlatılacağı uyarısında bulundu.