ABD, Gazze'de yeni bir insani ara ve esir takası için alan oluştuğunu doğruladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın "umut verici erken işaretlerin" olduğu yönündeki sözleri hatırlatılan Miller, "Burada bir anlaşmaya varmak için (elverişli) bir alan oluştuğunu düşünüyoruz. Bu konuyla ilgilenmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Miller, ABD'nin rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmalara ara verilmesi isteğini aktardığı konuşmasında, Gazze'de "bir anlaşmaya varıldığını görmek istediklerini" ifade etti.

Bakanlık Sözcüsü Miller, "Bir anlaşmaya varıldığını görmek istiyoruz. Mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varıldığını görmek istiyoruz. Buna elbette ramazan öncesi de dahil." dedi.

Miller'in açıklaması, Gantz'ın, Filistinli gruplarla "yeni bir esir değişimi anlaşmasına yönelik girişimlerin devam ettiğine" ve bu konuda "ilerleme olasılığına dair işaretlerin bulunduğuna" dair söylemlerinin ardından geldi.