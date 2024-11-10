ABD, Gazze'deki insani durumun düzeltilmesini istedi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, CBS kanalındaki "Face The Nation" programında açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrailli mevkidaşlarına mektup göndererek insani yardım sevkiyatına ilişkin beklentilerini aktardıklarını anımsatan Sullivan, "Bu hafta İsrail'in bu alanda ne yönde ilerleme kaydettiğini değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Austin ve Blinken'ın bu alandaki değerlendirmeyi yapacak kişiler olduğunu kaydetti.

Gazze'de ateşkesin önünde duranın "İsrail değil Hamas" olduğu iddiasında bulunan Sullivan, İsrail'in "belli bir sayıda esirin serbest bırakılması için geçici ateşkese" hazır olduğunu söyledi.