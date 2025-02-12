ABD, geçen yıl 'tarife' ülkelerinden yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık ithalat yaptı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife planlarını uygulamaya başlaması, küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor. Göreve geldikten sonra Çin'e yüzde 10 ilave gümrük vergisi getiren Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifeleri ise şimdilik gündemde tutuyor.

Trump, seçim sürecinde sıkça vurguladığı "Make America Great Again" (MAGA) sloganıyla uyumlu bir şekilde ekonomik ve ticari politikalarını şekillendirirken, ek gümrük vergilerinin küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine dair endişeler artıyor. Ayrıca Trump, ABD'den yapılan tüm çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararı da imzaladı.

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Bu gelişmelerin ardından, Trump'ın tarifelerle hedef aldığı ülkelerin ABD ekonomisindeki konumu ve tarifelerin ekonomik sonuçları merak konusu oldu.

İthalatta Meksika başı çekiyor

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, ABD'nin toplam ithalatı 2024'te önceki yıla göre yüzde 6 artarak 3 trilyon 359,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin ithalatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 510 milyar dolarla Meksika'nın ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ülkeyi 462,7 milyar dolarla Çin, 422,2 milyar dolarla Kanada takip etti. Bu dönemde yıllık bazda Meksika ve Çin'den yapılan ithalat sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 3 artış kaydederken, Kanada'dan yapılan dış alım ise yüzde 2 azaldı.

Böylece, ABD'nin 2024'te yaptığı ithalatın yaklaşık yüzde 42'si Çin, Kanada ve Meksika'dan yapıldı.

Meksika'dan en fazla motorlu taşıtlar ve yedek parça alımı yapıldı

Söz konusu dönemde ABD'nin en çok ithalat yaptığı ülke de Meksika oldu. ABD, bu ülkeden toplamda 137,2 milyar dolarlık motorlu taşıt ve yedek parça, 105,9 milyar dolarlık makine ve ekipman ile 87,6 milyar dolarlık elektrikli makine ve ekipman satın aldı.

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Öte yandan, ithalat artışlarına bakıldığında en çok artışın 24,2 milyar dolarla makine ve ekipmanlarında oldu. Bu kalemi, 7,2 milyar dolarla motorlu taşıtlar ve yedek parçalarıyla 2 milyar dolarla elektrikli makine ve ekipmanları izledi.

İthalatın en çok düştüğü kalemler ise 8,2 milyar dolarla mineral yakıtlar, 538 milyon dolarla mobilya ürünleri, 486 milyon dolarla demir ve çelik malzemeleri oldu.

Çin'den en fazla elektrikli makine ve ekipmanları alındı

ABD, küresel ticarette en büyük rakibi olarak gördüğü ve birçok kez "ticaret savaşlarına" girdiği Çin'den geçen yıl 462,7 milyar dolarlık ithalat yaptı. Çin'den yapılan en fazla dış alım kalemini 127,1 milyar dolarla elektrikli makine ve ekipmanlar oluşturdu. Bu sektörü, 85,1 milyar dolarla motorlu taşıtlar ve yedek parçaları, 32 milyar dolarla oyuncaklar, spor malzemeleri ve aksesuarlar izledi.