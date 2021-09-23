ABD Meksika sınırında "atlı ekip" uygulamasına son verdi 0:00 / 0:00

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ABD'nin Meksika sınırında, ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza (CBP) ekiplerinin Haitili göçmenlere atların üzerinde müdahale ettiği anlara ait görüntülerin yayılmasının ardından tartışmalar ve tepkiler sürüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, artık sınır bölgesinde yetkililerin at üzerinde görev yapmayacağını duyurdu.

Öte yandan Haitili göçmenlere yönelik muamelenin ardından ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote'nin istifa etmesini de eleştiren Psaki, "Foote birçok konuda politikalarımıza eleştiri getirebilirdi, bunun için fırsatı vardı ama hiçbir zaman endişelerini dile getirmedi." ifadesini kullandı.

Psaki, 19 Eylül Pazar gününden bu yana 1401 Haitili göçmeni ülkesine iade etmek için 12 uçak kalktığını da sözlerine ekledi.

TEXAS'TA BİNLERCE HAİTİLİ GÖÇMEN YASA DIŞI BİR ŞEKİLDE ABD'YE GİRMİŞTİ

ABD-Meksika sınırındaki Texas eyaletine ait Del Rio kasabasında, binlerce Haitili göçmenin sınırdaki nehri geçerek ülkeye sığınmak için zor şartlar altında beklediği belirtiliyor.

ABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin, sınırda geçişi sağlayan Del Rio uluslararası köprüsünün altında toplandığı görülmüştü.

35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıklamıştı.

CBP ofisinden yapılan açıklamada da sınırdaki krizi yönetmek için bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiği, süreci güvenli ve insani bir şekilde ele almak için çaba gösterildiği bildirilmişti.

SINIRDAKİ SIĞ NEHRİ YÜRÜYEREK GEÇTİLER

Açıklamada, ABD-Meksika sınırını oluşturan Rio Grande Nehri'nin diz boyu su olan yerlerinden yürüyerek geçen çoğu Haitili yasa dışı göçmenin, güvenlik güçlerince gözaltına alınarak tesislere taşınmayı beklediği ifade edilmişti.

Sıcaktan köprünün ve civardaki ağaçların altına sığınan göçmenlere yiyecek ve içecekle birlikte taşınabilir tuvalet hizmeti sağlanırken göçmenlerden iki kadının doğum yaptığı, birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı aktarılmıştı.

Öte yandan Texas eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Ted Cruz, sosyal medya hesabından, "Bu insan yapımı bir krizdir." diyerek Başkan Joe Biden yönetimini eleştirmişti.