ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna'da 100 binden fazla Rus askeri öldü veya yaralandı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Ukrayna'da 100 binden fazla Rus askerinin öldüğünü veya yaralandığını söyledi.

New York'ta "The Economic Club" adlı kuruluşta konuşan Milley, Rusya'nın savaşın başlarında ele geçirdiği Ukrayna'nın Herson kentinden çekildiğini ve kış boyunca "savaşta olası bir sıkışmanın" her iki ülkeye de barış görüşmesi için fırsat sağlayabileceğini belirtti.