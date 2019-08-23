ABD göçmen çocukların süresiz gözaltında tutulmasına imkân tanıyacak

ABD'de, Başkan Donald Trump yönetiminin açıkladığı yeni düzenlemeye göre, güney sınırından ülkeye yasa dışı yollarla giren aileler süresiz gözaltında tutulabilecek.

Yeni düzenleme, hükümetin göçmen çocukları ne kadar süre gözaltında tutabileceğine sınırlama getiren anlaşmayı yürürlükten kaldırıyor.

Düzenleme, İç Güvenlik Bakanlığı'nı vekaleten yürüten Kevin McAleenan tarafından açıklandı ve 60 gün içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Düzenlemeye mahkemede itiraz edilmesi bekleniyor.

Neden böyle bir karar alındı?

İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, göçmen ailelerinin gözetim süresine kısıtlama getirilmesinin, bu yıl Latin Amerika'dan gelen göçmen sayısındaki artışın arkasındaki neden olduğuna inanıyor.

Yeni düzenlemenin, ABD'ye çocuk getirilmesinin, kısa süre sonra gözetimden salıverilme "pasaportu" olduğuna dair inanca engel olacağını iddia ediyorlar.

McAleenan "Bugün hükümet, İç Güvenlik Bakanlığı'na uygun bir şekilde aileleri bir arada tutma yetkisi veren ve göçmenlik sistemimizin bütünlüğünü geliştirmesini sağlayacak kritik bir düzenleme yayımladı. Bu düzenleme, federal hükümetin, Kongre tarafından geçirilen göç yasalarını uygulama ve ABD hükümetinin gözetimindeki tüm çocuklara haysiyet, saygı ve hassasiyetleri çerçevesinde davranılmasını sağlıyor" dedi.

Yeni düzenleme ne getiriyor?

Düzenleme, Flores Uzlaşması diye bilinen, mahkemede yıllar önce varılan bir anlaşmanın yerine geliyor. Bu uzlaşma, göçmen çocuklarının gözaltı süresini kısıtlıyor ve almaları gereken bakımı belirliyordu.

2015'te alınan bir kararla da çocukların 20 günden fazla tutulamayacağına hükmedilmişti.

Yeni kurala göre, hükümet sınırı geçerken yakalanan aileleri, göç başvuruları sonuçlanana dek aile merkezlerinde tutabiliyor.

Başkan Trump sık sık, eski kurallar çerçevesinde göçmenlerin "yakalanması ve serbest bırakılmasından" şikâyet ediyordu.

Geçen yaz aylarında Trump yönetimi, Flores Uzlaşması'nın etrafından dolanabilmek için çocukları ailelerinden ayırmıştı.

Aileler, göç yasalarını ihlalden yargılanmayı beklerken, çocuklar gözaltında tutuluyordu.

Sınır bölgelerinde neler oluyor?

ABD makamlarına göre, sınırdaki gözaltılar Haziran'da yüzde 28 oranında düştü. Bu düşüş, Mayıs'taki son 10 yılın rekoru olan gözaltıların ardından geldi.

Sıcaklıkların, 32 derecenin üzerine çıktığı yaz aylarında göçmen sayısının düşmesi sık görülen bir durum. Ancak Haziran'daki düşüş, önceki yıllara kıyasla daha keskin oldu.

Trump yönetimi, bu düşüşü Meksika'nın göçü önlemek için attığı adımlarla açıklıyor.