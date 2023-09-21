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        Haberler Gündem ABD Green Card başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2024 Green Card (Yeşil Kart) kimler başvurabilir ve şartları neler? İşte başvuru ekranı

        Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin başvurduğu ABD Green Card araştırmaları hız kazandı. Green Card başvurusu yapmak isteyen kişiler başvuru tarihleri ile başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları sorguluyor. İşte Green Card başvuruları hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 11:50 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:50
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        Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp, çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi için Green Card başvuruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Green Card başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak ve başvuru tarihi belli oldu mu? İşte Green Card başvurularında son gelişmeler...

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        GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL, NE ZAMAN YAPILIR?

        Green Card başvuruları her yıl Ekim/Kasım aylarında yapılıyor. Başvurular https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor.

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        GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Freetown Büyükelçiliği, geçtiğimiz yıl başvuru sonuçlarını 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklamıştı. Söz konusu başvuruların gelecek yıl da Mayıs ayında duyurulması bekleniyor.

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        GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.

        Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

        GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

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        GREEN CARD NEDİR?

        Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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