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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD gündemine damga vuran Başkan Trump manşeti: Deliliği bırak! - Haberler
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ABD gündemine damga vuran Başkan Trump manşeti: Deliliği bırak!

ABD'de günlük olarak yayınlanan ve Başkan Donald Trump'a verdiği destekle bilinen New York Post'un bugünkü sayısı "Deliliği bırak" başlığıyla çıktı. Gazetenin manşeti ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti.

SON DAKİKA: ABD gündemine damga vuran Başkan Trump manşeti: Deliliği bırak! - Haberler
ABD gündemine damga vuran Trump manşeti!
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HABERTURK.COM / DHA

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimini demokrat rakibi Joe Biden'a kaptıran başkan Donald Trump'a 4 yıldır icraatlarına destek veren New York Post gazetesinin bugün ki manşeti gündeme oturdu.

Demokrat aday Joe Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanmasına rağmen uzun süredir ardından Trump'ı destekleyen New York Post gazetesi bugünkü sayısında " Deliliği bırak" başlığı ile çıktı.

Gazete manşetinde seçimi kabul etmesi gereken Trump'a uyarılarda bulunuldu. Gazete kapaktan duyurduğu haberin spotunda ise, "Anlıyoruz Sayın başkan, kaybettiğiniz için kızgınsınız. Ancak bu yola devam etmek yıpratıcı" ifadelerini kullandı.

"SAYIN BAŞKAN ÇABALARINIZ SONUÇSUZ KALDI"

Gazete, Demokrat Joe Biden'ın seçimi kazandığını açıkça belirtmese de Trump'ın seçimlerde 'hile' olduğunu kanıtlama girişimlerinin sonuçsuz kaldığını haberinde şu ifadelere yer verdi: "Seçimi soruşturmak için her türlü hakka sahiptiniz ancak açık olalım; bunca çabaya rağmen bir şey bulunamadı."

Gazetede yer alan haberin son cümlesinde, "Son günlerinizi ofisinizde her şeyi yakmakla tehdit ediyorsanız bu şekilde hatırlanacaksınız. Bir devrimci olarak değil, bir anarşist olarak" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan gazetenin manşeti ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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