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        Haberler Dünya ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldırdı

        ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu 2024 mali yılı için kaldırdıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 12:06
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        ABD, GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 2024 mali yılında yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin onaylanmasına izin vermek için GKRY'nin ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğini tespit edip Kongre'ye tebliğ ettiğini belirten Miller, koşullara uygunluğun yıllık değerlendirildiğini aktardı.

        Miller, bu tespit ve belgelendirmenin bir sonucu olarak, Bakan Blinken'ın, 2024 mali yılında GKRY için savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdığını bildirdi.

        Sözcü, Washington'un uluslararası silah ticareti düzenlemelerinin, 1 Ekim 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yeni politikayı yansıtacak şekilde değiştirileceğini kaydetti.

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        Miller, bu tespitin bir değişikliği temsil etmediği, sadece "2023 mali yılının belirlemesinin yeniden belgelendirilmesi" olduğu bilgisini paylaştı.

        GKRY'ye ihracat kısıtlamasının kaldırılması

        2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası ve 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında ABD'nin savunma ürünlerinin GKRY'ye ihracat kısıtlamasının kaldırılması iki koşula bağlanmıştı.

        Bu iki yasaya göre, ABD Başkanı, GKRY'nin kara para aklama ile mücadelede düzenlemeler yapması ve bunu denetleme konusundaki reformları uygulama çabalarında ABD ile işbirliği yaptığını Kongre'ye raporladığı ve GKRY'nin, Rus savaş gemilerinin yakıt ikmali ve hizmet için limanlarına girişini engellemek için gerekli adımları attığını ve atmaya devam ettiğini yılda bir kez bildirdiği takdirde ilgili ambargolar yıllık olarak kaldırılıyor.

        Dışişleri Bakanlığı GKRY'nin durumunun söz konusu yasalara uygunluğunu yıllık olarak gözden geçirip Kongre'ye bildiriyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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