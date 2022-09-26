Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası, beşinci gün maçlarıyla devam etti.
Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, A ve B gruplarında 6 maç oynandı.
Güney Kore'yi 145-69 mağlup eden ABD, turnuvada bir maçta en fazla sayı atan takım rekorunun sahibi oldu. Önceki rekor, 1990 yılında Malezya karşısında 143 sayı kaydeden Brezilya'ya aitti.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Belçika-Bosna Hersek: 85-55
Güney Kore-ABD: 69-145
Çin-Porto Riko: 95-60
B Grubu:
Sırbistan-Mali: 81-68
Fransa-Japonya: 67-53
Kanada-Avustralya: 72-75
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