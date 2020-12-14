SON DAKİKA: ABD yeni anket: Başkan Donald Trump en kötü başkanlardan biri!

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Fox News tarafından gerçekleştirilen anket sonucuna göre, ABD Başkanı Donald Trump tarihteki en kötü ABD başkanlarından biri olarak hatırlanacak.

Fox News'in gerçekleştirdiği ankette 1007 kişiye seçimlere ilişkin sorular yöneltildi. Katılımcıların yüzde 42'si Trump'ın en kötü ABD başkanlarından biri olarak tarihe geçeceğini söyledi. Katılımcıların yalnızca yüzde 22'si Trump'ın mükemmel bir başkan olduğu belirtti.

6-9 Aralık tarihleri arasında ankete katılanların yüzde 50'sinden fazlası seçimlerde hile olmadığını söylerken, Başkan Trump seçimlerde hile yapıldığına yönelik iddialarını sürdürüyordu. Trump Twitter hesabından, "ABD tarihindeki en yolsuz seçim" paylaşımında bulundu.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

Ankete katılanların yüzde 55'i de ülkenin 4 yıl öncesine göre daha kötü bir durumda olduğunu ifade etti. Ayrıca katılımcıların yüzde 56'sı da Trump'ın seçimlerde hile olduğunu söylemesinin demokrasiye zarar verdiğini düşünüyor.