ABD Hava Kuvvetleri, Venezuela yardımlarını Kolombiya'ya götürdü

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ABD Hava Kuvvetleri, Venezuela için hazırlanan insani yardım malzemelerini Kolombiya'nın Cucuta kentine götürdü.
Yardımlar geçen ay Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve ABD tarafından tanınan muhalif lider Juan Guaido tarafından talep edilmişti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise bunun ABD'nin Venezuela'yı işgal planının bir parçası olduğunu savundu.
Guaido 600 bin Venezuelalı gönüllünün yardımları 23 Şubat'ta sınırdan taşıyacağını açıkladı ve ekledi: "Orduya doğru şeyi yapmaları için bir haftaları olduğunu söylemek istiyoruz."
Konuyla ilgili Cumartesi bir tweet atan Guaido, "Sınırlarımızın içinde ve dışında mobilize olacağız. Mücadelemiz sonuç vermeye devam ediyor" dedi.
Yardım malzemelerinin ülkeye girip giremeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Venezuela ile Kolombiya arasındaki köprülerden biri Venezuela tarafından konteynerlerle kapatılmıştı durumda.
Cucuta'da konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen ABD Uluslararası Gelişme Ajansı (USAID) yöneticisi Mark Green, yardımların Guaido tarafından, Venezuela'da yaşanan insani kriz nedeniyle istendiğini belirtti:
"Çocuklar aç, hastanelerde ilaç kıtlığı yaşanıyor."
Üç milyon Venezuelalının ilaç ve gıda bulamadıkları için çevre ülkelere gittiklerini belirten Green, "Latin Amerika tarihinin en büyük göçlerinden birine tanıklık ediyoruz" dedi.
Guaido adına basın toplantısına katılan bir temsilci, Brezilya ve Karayipler'de yardım teslimi için daha fazla noktanın oluşturulacağını söyledi.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise ülkesinde bir insani kriz olmadığını söylüyor.
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