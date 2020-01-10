Son dakika... ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in açıklamalardan madde başlıkları şöyle:

- İran'a yönelik imalat, madencilik tekstil alanlarında yaptırımlar var.

- Ekonomik olarak zarar verdik.

- Avrupa'daki müttefiklerimizle görüştük. Onlara İran'ın nükleer anlaşmaya uymadıklarını belirttik.

- İran ile tekstil ve enerji gibi alanlarda ticaret yapan herkes yaptırım kapsamına alınacak.

- Alimünyum ve demir sektöründe bulunan 17 firma yaptırım uygulandı.

- 8 üst düzey İranlı yetkili yaptırım listesine alındı.

POMPEO: UÇAĞI İRAN TARAFINDAN DÜŞÜRÜLMESİ MUHTEMEL

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da 'İran'ın davranışları devam ettikçe yaptırımlar da devam edecek' diye konuştu.

Pompeo'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- İran'ın ne zaman nereye saldıracağını bilmiyorduk, ama saldıracaklarını biliyorduk. Süleymani büyük çapta saldırılar planlıyordu.

- Elçiliklere saldırılar olacağına dair istihbarat vardı.

- İran'ın uygun bir şekilde davranmasını sağlamak ve dünyayı terörize etme çabalarından vazgeçme çabaların engellemek istiyoruz.

- Uçağın İran füzesi ile düşürüldüğünün muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Bölgede soruşturmalar devam ediyor. O uçağın başına ne geldiğini öğreneceğiz. Tüm dünyanın uygun adımları atacağını düşünüyoruz.

- Eğer bunlar yapılmasaydı İran'ın eline gelir geçecekti ve teröre yarayacaktı. Ekonomik gelirlerini azaltmak önemli bir etkidir. Şunu da eklemem gerekiyor, İran'da neler yaşandığını görmek lazım. Onlarca milyar dolarlık açıkları var. Zor kararlarla karşı karşıyalar. Halkın iradesi mi, Hizbullah mı? Rejimin önünde çok zorlu sorunlar var. İran halkına hak ettikleri gibi davranılmasını umuyoruz.