Mnuchin, resmi ziyareti çerçevesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'te çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Netanyahu ve Mnuchin ortak basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD ordusunu, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyon nedeniyle kutladı.

İran'ın Orta Doğu'daki her hedefi vurabilecek güdümlü füze üretmeyi hedeflediğini ve bu füzeleri de Suriye ile Irak'a konuşlandırmayı planladığını iddia eden Netanyahu, İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İsrail Başbakanı, ABD'ye Tahran yönetimine yeni yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı.

Mnuchin ise ülkesinin İran'a yönelik maksimum baskı uyguladığını, bu adımların işe yaradığını savunarak, "Bu baskıyı artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmanın taraflarına çıkarlarının korunması çağrısında bulunmuş aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı.

Tahran yönetimi, anlaşmada belirtilen uranyum stok miktarını 1 Temmuz'da, zenginleştirilmiş uranyum limitini ise 8 Temmuz'da aştığını duyurmuştu. İran son olarak 6 Eylül'de nükleer araştırma ve geliştirme taahhütlerini de askıya aldığını duyurmuştu.