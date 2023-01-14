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ABD Hazine Bakanı Yellen'den borç limiti uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin borç limitine 19 Ocak'ta ulaşacağının tahmin edildiğini belirterek, Kongre'ye borç limitini artırmak veya askıya almak için 'derhal harekete geçme' çağrısında bulundu

ABD Hazine Bakanı Yellen'den borç limiti uyarısı
AA

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yönelik yeni bir mektup kaleme aldı.

Söz konusu mektupta Yellen, "19 Ocak itibarıyla ABD'nin ödenmemiş borcunun yasal limite ulaşacağının tahmin edildiğini size bildirmek için yazıyorum." ifadesini kullandı.

Yasal borç limitinin 16 Aralık 2021'de yaklaşık 31,4 trilyon dolara çıkarıldığını anımsatan Yellen, "Limite ulaşıldığında, Hazine'nin ABD'nin temerrüde düşmesini önlemek için bazı olağanüstü önlemler almaya başlaması gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, borç limitinin, sosyal güvenlik ve Medicare destekleri, askeri maaşlar, ulusal borç faizi, vergi iadeleri ve diğer ödemeler dahil hükümetin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için almaya yetkili olduğu toplam borç miktarı olduğunu aktardı.

Kongre'nin borç limitini artırmak veya askıya almak için zamanında harekete geçmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Yellen, "Kongreyi, ABD'nin tam güven ve itibarını korumak için derhal harekete geçmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Yellen, hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmedeki başarısızlığının ABD ekonomisine, tüm Amerikalıların geçim kaynaklarına ve küresel finansal istikrara onarılamaz zararlar verebileceği uyarısında da bulundu.

BORÇ LİMİTİ KRİZİ

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos 2021'de dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ekim 2021'de hükümetin temerrüde düşmesini önlemek amacıyla hazırlanan borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik tasarıya onay vermişti. Başkanın onayıyla yasalaşan tasarı, borç limitinin 480 milyar dolar artırılmasını sağlamıştı. Böylece borç limiti 28,4 trilyon dolardan 28,9 trilyon dolara çıkmıştı.

Ülkenin borç limiti Aralık 2021'de de 2023'e kadar yeterli olacak şekilde 2,5 trilyon dolar daha artırılarak 31,4 trilyon dolara çıkarılmış ve ABD'nin temerrüde düşmesi önlenmişti.

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