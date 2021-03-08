AA

Yellen, MSNBC'ye verdiği röportajda, ekonomik destek paketinin ABD ekonomisinin gelecek yıl tam istihdama dönmesine yardımcı olacağını söyledi.

Destek paketinin hızlı toparlanmayla yüksek enflasyonu tetikleyebileceğine ilişkin endişelerin sorulması üzerine Yellen, "Bunun olacağını gerçekten düşünmüyorum. Salgından önce yüzde 3,5'lik işsizlik oranımız vardı ve enflasyonda artış sinyali yoktu." dedi.

Yellen, enflasyonun bir sorun haline gelmesi durumunda ise bunu ele alacak araçların olduğunu, politika yapıcıların durumu yakından izleyeceklerini ve harekete geçmeye hazır olacaklarını ifade etti.

ABD Senatosu haftalardır tartışılan 1.9 trilyon dolarlık mali teşvik paketini 50'ye karşı 49 oyla onayladı. Paket kapsamında yılda 75 bin dolardan az kazanan her vatandaş için bir defalık 1400 dolar nakit destek verilirken tasarıda haftalık 400 dolar işsizlik yardımı 300 dolara indi. 15 dolar olması istenen saatlik asgari ücret ise Senato'dan geri döndü. Kira, mortgage ve sağlık sigortası destekleri uzatıldı. Kamu sağlığı harcamaları, okullar ve bütçe açığı veren kamu kurumlarına 620 milyar dolarlık da kaynak ayrıldı.