ABD heyeti, HTŞ ile görüşmek için Şam'a gidiyor | Dış Haberler

ABD heyeti, HTŞ ile görüşmek için Şam'a gidiyor | Dış Haberler

ABD heyeti, HTŞ ile görüşmek için Şam'a gidiyor ABD heyeti, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye'de başkent Şam dahil geniş bir bölgede kontrolü ele alan ve bir geçiş hükümeti kuran Heyet Tahrir El Şam grubuyla görüşmek için Şam'a gidiyor.

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