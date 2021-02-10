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ABD: Hindistan-Çin sınırındaki durumu yakından takip ediyoruz

ABD’li üst düzey yetkililer, Çin ve Hindistan'ın askeri birliklerini konuşlandırdığı, askerler arasında çatışmaların yaşandığı Ladakh bölgesinde gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Çin’in komşularını sindirmeye yönelik politikalarını endişe verici bulduklarını kaydetti.

ABD: Hindistan-Çin sınırındaki durumu yakından takip ediyoruz
AA

"The Hindu" gazetesinin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basına yaptığı açıklamada, "Durumu yakından takip ediyoruz. Çin ve Hindistan hükümetleri arasında devam eden görüşmeleri takip ediyor, doğrudan diyaloğu ve sınır anlaşmazlıklarının barışçıl çözümünü desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Öte yandan, Pekin’in komşularını sindirmeye yönelik politikalarından endişe duyduklarını ifade eden Price, ABD’nin her zaman olduğu gibi müttefiklerinin yanında olacağını vurguladı.

Geçen ay, iki ülkenin askeri heyetleri arasında gerçekleştirilen dokuzuncu tur görüşmelerde, askerlerin sınırdan geri çekilmesine ve Ladakh bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için etkili çabaların sürdürülmesine karar verilmişti.

Çin ve Hint askerlerin, geçen ay Hindistan'ın Nepal ve Butan arasındaki Sikkim eyaletinin kuzeyindeki Naku La geçidinde çatıştığı, her iki taraftan da yaralıların olduğu bildirilmişti.

Ayrıca askerler, Haziran 2020'de de Ladakh bölgesindeki Galvan vadisinde çatışmış, 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

- Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

İki ülke arasındaki Himalaya dağlarının çevrelediği belirsiz sınır hattı Çin ve Hindistan arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimi tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

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