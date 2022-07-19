ABD'den hipersonik silah denemesi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Reuters'ın haberine göre Pentagon, ABD'nin ses hızından beş kat daha hızlı, Raytheon Technologies'e ait hava solumalı hipersonik silahı başarıyla test ettiğini açıkladı.

Pentagon, bu denemenin bu sınıfta 2013 yılından bu yana gerçekleştirilen 3. başarılı test olarak kayda geçtiğini açıkladı.

Hipersonik Hava Soluyan Silah Konsepti (HAWC) için geliştirme programı, Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı veya DARPA tarafından yürütülüyor. Hem Raytheon hem de Lockheed Martin Corp, nihai sözleşme için yarışıyor.

Görsel: Raytheon Technologies

Eylül ayından bu yana dört hava soluyan hipersonik silah testi yapıldı. Raytheon'un modeli her iki seferde de başarılı olurken, Lockheed'in bir başarılı testi başarılı, bir testi ise başarısız geçti.

Raytheon'un başkanı Wes Kremer, "Ülkemizin hipersonik yeteneklerini geliştirmek kritik bir ulusal zorunluluktur ve bu ileriye doğru atılmış önemli bir adımdı. Arka arkaya başarılı uçuş testlerine sahip olmak, HAWC prototipimizin teknik başarısı konusunda bize daha fazla güven veriyor" dedi.

* Haberin görseli Raytheon Technologies'in resmi sitesinden alnmıştır.