ABD hükümeti Google'a dava açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiABD hükümeti Google'a dava açtı - haberler
ABONE OL

ABD hükümetinden Google'a antitröst davası

Tekonoloji firması Google, kendi ülkesinde flaş bir dava ile karşı karşıya kaldı. Edinilen bilgiye göre, ABD hükümeti Google'a antitröst davası açtı. Ülkedeki başkanlık seçimlerine az bir süre kala açılan dava, Başkan Trump'ın destekçilerine siyasi bir jesti olarak yorumlanıyor. Şirket bir süredir Cumhuriyetçi senatörlerin hedefinde bulunuyor

ABD hükümeti Google'a dava açtı - haberler
ABD hükümeti Google'a dava açtı
0:00 / 0:00
Reuters

ABD Adalet Bakanlığı ve 11 eyalet, rakiplerine karşı piyasa gücünü kullanarak yasayı ihlal ettiği iddiasıyla Google'a antitröst davası açtı.

Google'dan konuya ilişkin açıklama yapılmazken, şirketin 2019 yılında 162 milyar dolar ile Macaristan'dan daha fazla gelir elde ettiği belirtiliyor.

ABD başkanlık seçimlerinden günler önce gelen davanın zamanlaması, Başkan Donald Trump'ın destekçilerine siyasi bir jesti olarak yorumlanıyor.

Google'ı sert şekilde eleştirenlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, şirketi "yasadışı yollarla" gücü elinde tutmakla suçladı ve davayı "bir nesildeki en önemli antitröst davası" olarak niteledi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte internet hızı en yüksek ülkeler ve Türkiye'nin durumu! Haberler
TEKNOLOJİHangi ülke, ne kadar hızlı?
realme 7 pro Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı - Haberler
TEKNOLOJİ34 dakikada full şarj!
Trendyol'da kart bilgileri çalındı mı? Trendyol'dan "kart bilgileri çalındı" iddiasına yanıt
TEKNOLOJİTrendyol kart bilgileri çalındı iddiası
İnternet kesintisi: Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet duyurdu
TEKNOLOJİTürkiye genelinde internet kesintisi
POCO X3 NFC Türkiye'de satışa çıkıyor - Haberler
TEKNOLOJİBu telefon oyun tutkunları için geliyor!
POCO X3 NFC Türkiye fiyatı ne kadar? İşte Poco X3 NFC özellikleri...
TEKNOLOJİİşte POCO X3 NFC Türkiye fiyatı!
NASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak
TEKNOLOJİNASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak
Oppo Reno 4 fiyatı ne kadar? Oppo Reno 4 özellikleri neler?
TEKNOLOJİOppo Reno 4 fiyatı ve özellikleri
Pandemi sonrasına Nesnelerin İnterneti ile hazırlanıyorlar - Haberler
TEKNOLOJİCovid-19 sonrası için IoT hazırlığı
Son dakika! Instagram'a soruşturma başlatıldı! Haberler
TEKNOLOJİInstagram'a soruşturma!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X