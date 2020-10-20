ABD hükümeti Google'a dava açtı 0:00 / 0:00

Reuters

ABD Adalet Bakanlığı ve 11 eyalet, rakiplerine karşı piyasa gücünü kullanarak yasayı ihlal ettiği iddiasıyla Google'a antitröst davası açtı.

Google'dan konuya ilişkin açıklama yapılmazken, şirketin 2019 yılında 162 milyar dolar ile Macaristan'dan daha fazla gelir elde ettiği belirtiliyor.

ABD başkanlık seçimlerinden günler önce gelen davanın zamanlaması, Başkan Donald Trump'ın destekçilerine siyasi bir jesti olarak yorumlanıyor.

Google'ı sert şekilde eleştirenlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, şirketi "yasadışı yollarla" gücü elinde tutmakla suçladı ve davayı "bir nesildeki en önemli antitröst davası" olarak niteledi.