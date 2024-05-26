ABD, Husilere ait İHA'yı imha etti

CENTCOM'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İHA'nın Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin kontrolündeki bölgeden atıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu İHA'nın bölgedeki ticaret gemilerine tehdit teşkil ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.