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        Haberler Dünya ABD ile Birleşik Krallık'tan Rusya merkezli siber suç çetesi üyelerine yaptırım

        ABD ile Birleşik Krallık'tan Rusya merkezli siber suç çetesi üyelerine yaptırım

        ABD, Birleşik Krallık ile koordineli olarak Rusya merkezli Trickbot siber suç çetesinin 11 üyesine yaptırım uyguladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:49 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:49
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        ABD ile Birleşik Krallık'tan Rusya bağlantılı çeteye yaptırım
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        ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın uzun süredir Trickbot da dahil olmak üzere siber suçlular için güvenli bir sığınak olduğu öne sürüldü.

        Bugünkü yaptırımların Bakanlığın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nce (OFAC) gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın da eş zamanlı olarak, yaptırım uygulanan 7 kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişiye yönelik iddianameleri açıklayacağı aktarıldı.

        Açıklamada, yaptırım uygulanan 11 kişinin, Rus istihbarat servisleriyle bağları olan Trickbot grubunun yönetimi ve tedarikinde yer alan kilit aktörler olduğuna işaret edilerek, grubun Kovid-19 salgını sırasında ABD'deki birçok kritik altyapıyı ve sağlık hizmeti sağlayıcısını hedef aldığı kaydedildi.

        Söz konusu yaptırımların ABD ve Birleşik Krallık'ın Rus siber suçlarını ve fidye yazılımlarını engellemeye yönelik devam eden ortak çabalarının bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, iki ülkenin şubat ayında da birkaç Trickbot grubu üyesine ortak yaptırım uyguladığı anımsatıldı.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, ABD'nin fidye yazılımıyla mücadele etme ve kritik altyapılarındaki aksaklıklara karşılık verme çabalarında kararlı olduğunu vurguladı.

        Nelson, Birleşik Krallık'taki ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde kötü niyetli siber faaliyetleri hedef almak için ortak araç ve yetkileri kullanmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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