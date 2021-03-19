ABD ile Çin heyetlerinin Alaska toplantısı başladı

AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, toplantıda yaptığı konuşmada, Çin heyeti ile Pekin'in Sincan bölgesinde Uygurlara karşı uygulamaları, Çin'in Hong Kong ve Tayvan'a yönelik politikasını gündeme getireceğini ifade etti.

Blinken, Çin'in, attığı adımlarla "küresel istikrarı sağlayan kurallara dayalı dünya düzenini tehdit ettiğini" belirtti.

Çin ile ABD'nin kendilerine has siyasi rejimlere sahip olduğunu dile getiren Blinken, bu farklılıklara rağmen iki ülkenin iklim ve küresel ekonomi konularında ortak menfaatleri olduğunu söyledi.

Sullivan da "Çatışma peşinde değiliz ancak sert bir rekabetten memnuniyet duyarız." mesajını verdi.

Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi ise küresel istikrar konusunda ABD ve Çin'in sorumlulukları bulunduğunu ifade etti.

HEYETLER ARASINDA ATIŞMA

ABD ile Çin heyetleri arasındaki tarihi toplantı tartışmalı başladı. Çin Dışişleri Bakanı Yang, ABD'yi Hong Kong dolayısıyla uyguladığı yaptırımlar nedeniyle eleştirdi.

Blinken'in siber güvenlik konularını da toplantıda gündeme getireceğini söylemesi üzerine Yang, ABD'nin siber ihlaller konusunda dünyada öncü olduğunu ifade ederek, "Bu konuda başkalarını suçlayamazsınız." dedi.

ABD'nin Çin'e yönelik suçlamalarına da yanıt veren Yang, ABD'yi ima ederek, Çin'in işgalleri, rejimleri devirmeyi ve başka ülkelerin insanlarını katletmeyi kabul etmediğini söyledi.

Çinli Bakan, "ABD'nin önce kendi imajını değiştirmesi ve kendi demokrasisini dünyaya ihraç etmeyi bırakması önemlidir. ABD'de çok sayıda insanın ABD'deki demokrasiye olan güveni çok az." dedi.

Yang, ABD'nin evrensel değerlerden bahsetmesini eleştirerek, "Ne ABD'nin kendisi ne de batı dünyası uluslararası kamuoyunu temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Çin'in ABD'nin suçlamalarını kabul etmeyeceğini söyleyen Yang, son zamanlardaki gelişmelerin iki ülke ilişkilerini benzeri görülmemiş zor bir duruma soktuğunu kaydetti.

Bakan Yang, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarına ilişkin de "Çin'i boğmak imkansız." dedi.

Yang'ın yaklaşık 18 dakikalık konuşması bitmeden ABD tarafının basını dışarı çıkarmak istemesi de tartışmalara neden oldu.

Çin Dışişleri Bakanı Yang, basının dışarı çıkarılmasını eleştirdi ve bunun kendisine karşı haksızlık olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri daha sonra yaptığı açıklamada, heyetlerin iki dakikalık sürelerle konuşması konusunda mutabık kaldıklarını ancak Çin tarafının bu protokolü ihlal ettiğini ileri sürdü.