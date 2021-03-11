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HaberlerDünya
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ABD ile İsrailli yetkililer arasında ilk stratejik danışma grubu toplantısı yapıldı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsrailli mevkidaşı Meir Ben-Shabbat'ın öncülük ettiği ilk "ABD-İsrail Stratejik Danışma Grubu" toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

ABD ile İsrailli yetkililer arasında ilk stratejik danışma grubu toplantısı yapıldı
AA

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün çevrimiçi olarak düzenlenen toplantında ikili ve bölgesel güvenlik konularının kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.

İran dahil bölgedeki ortak güvenlik endişelerinin konuşulduğu kaydedilen açıklamada, "Bölgede ortaya çıkan meydan okumalarla yüzleşme konusunda iki taraf da ortak kararlılığını ortaya koydu." değerlendirmesi yapıldı.

Bu tür stratejik danışma toplantılarının devamı konusunda anlaşıldığı belirtilen açıklamada, ABD ile İsrail arasındaki kapsamlı güvenlik iş birliklerinin aynı şekilde sürdürüleceği mesajına da yer verildi.

20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi, Donald Trump döneminde İsrail ile bazı Müslüman ve Arap ülkeleri arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarını aynen tanıdığını, ABD'nin Kudüs'e taşınan büyükelçiliğinin de bu kentte kalacağını açıklamıştı.

Öte yandan Biden yönetimi, iki devletli çözümü desteklediğini, Filistin tarafıyla daha yakın ilişki kurma niyetinde olduğunu ifade etmişti.

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