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ABD ile Rusya arasında esir takası: Ünlü basketbolcu Griner serbest bırakıldı, Rus silah kaçakçısı Bout ülkesine döndü

ABD ile Rusya arasında dün gerçekleşen mahkum takasında, ünlü ABD'li basketbolcu Brittney Griner ile Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'un serbest bırakıldığı duyuruldu. Ülkesine dönen Bout, uçaktan iner inmez annesine ve eşine sarıldı

ABD ile Rusya arasındaki büyük kriz çözüldü! İki esir takas edildi! Brittney Griner... - En son haberler
ABD ile Rusya arasında esir takası: Ünlü basketbolcu serbest
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HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD ile Rusya arasında yapılan tutuklu takasında, Rusya ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'ı, ABD de Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'u serbest bıraktı.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bir hafta önce alıkonulan Griner'in, bulunduğu hapishaneden Moskova'ya, oradan da takasın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dabi havaalanına gittiğini ve ikilinin asfaltta birbirinin yanından geçtiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden da tutuklu takasının gerçekleştirdiğinin açıklanmasının ardından Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, "Güvende, uçakta. Rusya'da haksız yere aylarca dayanılmaz koşullar altında alıkonulduktan sonra evine dönüyor. Bu, uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir gün. Serbest bırakılması için baskı yapmaktan hiç vazgeçmedik." ifadelerini kullandı.

GRINER'IN TUTUKLANMASI

ABD'li basketbolcu Brittney Griner, şubat ayında Rusya'da üzerinde uyuşturucu maddeyle gözaltına alınmıştı.

Başkent Moskova'daki Himki Şehir Mahkemesi de Griner'i, 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble (yaklaşık 16 bin dolar) para cezasına çarptırmıştı.

Rusya ile ABD'nin, aralarında Griner'in de olduğu çeşitli tutukluların değişimine yönelik görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti.

Griner'ın ABD'ye vardığında ilk olarak Phoenix'teki evine değil, Teksas'ta bir hastaneye giderek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

BOUT RUSYA'YA DÖNDÜ

Rus silah kaçakçısı Bout'un uçaktan iniş görüntüleri Rus televizyonlarında canlı yayımlandı, havalimanında annesine ve eşine sarıldı. Bout burada yaptığı açıklamada, "Buraya gelebildim, asıl önemli olan bu. Bana ne olacağı baştan söylenmemişti, gecenin bir yarısı beni uyandırıp eşyalarını topla dediler. Hepsi bu kadardı." ifadelerini kullandı.

Silah kaçakçısı olarak tanınan Viktor Bout, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) silah sağladığı gerekçesiyle ABD’de 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD’li aktör Nicholas Cage’in başrolünde yer aldığı ünlü "Savaş Tanrısı" filminin, Bout’un hayat hikayesine dayandırıldığı öne sürülmüştü.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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