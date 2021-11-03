Dört ülkeden Sudan'a 'sivil hükümete dön' çağrısı 0:00 / 0:00

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BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, ABD, İngiltere, BAE ve Suudi Arabistan, Sudan’daki hükümet kriziyle ilgili yayınladıkları ortak açıklamada, Sudan halkının yanında olduklarını, demokrasi ve barışı arzuladıklarını vurguladılar.

30 Ekim gösterilerinin, Sudan halkının geçiş aşamasında ilerleme kaydetme konusundaki kararlılığının derinliğini vurguladığı aktarılan açıklamada, halkın bu umutlarının desteklenmeye devam edileceği kaydedildi.

Sudan'da sivil hükümetin ve kurumlarının derhal geri dönmesinin talep edildiği açıklamada, ABD, İngiltere, BAE ve Suudi Arabistan'ın uluslararası toplumun Sudan'daki durumla ilgili endişesini paylaştığı dile getirildi.

Son olaylar sırasında gözaltına alınan herkesin serbest bırakılması ve OHAL'in sonlandırılması çağrısında bulunulan açıklamada, Sudan'da şiddete yer olmadığı vurgulanarak, tüm taraflar arasında yapıcı diyalogun teşvik edildiği aktarıldı.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın basın danışmanlarından Tahir Ebu Hace, bugün yaptığı açıklamada, yeni hükümetin çok yakında kurulacağını belirtmişti.

Sudan’da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, bugün, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.