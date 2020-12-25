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Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşısı teminiyle ilgili sorun aşıldı" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs vakalarında dünya genelinde üst sıralarda bulunan İran, ABD yönetiminin getirdiği yaptırım nedeniyle Covid-19 aşılarına erişim sağlayamıyordu.

"Onlar (Amerikalılar) tüm bankalarımıza yaptırım uyguladılar. Bu tek meseleyi de dünya kamuoyunun baskısı altında kabul ettiler" diyen Himmeti, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi'nin (OFAC) bir İran bankasının aşı ödemesi için parayı bir İsviçre bankasına aktarmasına imkan verdiğini dile getirdi.

200 MİLYON AVRO KAYNAK

Bir bankadan para transferi için ilk anlaşmanın bu sabah alındığını ​​ve ödeme emrini verdiklerini aktaran Himmeti, "İran Merkez Bankası, Covid-19 aşısı satın almak için şu aşamada 200 milyon avro tahsis etti. Gerekirse daha fazla kaynak sağlayacağız" diye konuştu.

Himmeti, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde çalıştıklarını ve en kısa zamanda aşıyı ülkeye getireceklerini belirtti.

16.8 MİLYON DOZ AŞI

İran ilk etapta, düşük ve orta gelirli ülkelerin Covid-19 aşılarına adil erişimini sağlamak için kurulan havuz sistemi COVAX'tan 16.8 milyon doz aşı ithalatı için yaklaşık 244 milyon dolar ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başta olmak üzere İranlı yetkililer, ABD'yi Covid-19 aşısı satın alma çabalarını engellemekle suçluyor.

Washington'un doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve aşı teminini zorlaştırıyor.

İRANLI KOMUTAN 'YABANCI AŞILARI' İSTEMİYOR