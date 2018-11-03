ABD İran'a yaptırımların tümünü yeniden yürürlüğe koyuyor, 8 ülke muaf
Trump yönetimi İran ile 2015 yılında varılan nükleer anlaşmayla kaldırılan tüm yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma kararı aldı. 8 ülke geçici olarak yaptırımlardan muaf olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin istisna uygulanacak 8 ülke içinde olduğu bilgisinin Ankara'ya ulaştığını söyledi.
03.11.2018 - 11:15 | Güncelleme:
ABD, İran ile 2015 yılında varılan nükleer anlaşmayla kaldırılan tüm yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma kararı aldı. 8 ülke geçici olarak yaptırımlardan muaf olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin istisna uygulanacak 8 ülke içinde olduğu bilgisinin Ankara'ya ulaştığını söyledi.
Washington'da gazetecilere açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu 8 ülkeyi açıklamadı.
Mike Pompeo, bu ülkelerin geçici olarak yaptırımlardan muaf olacaklarını yani İran ile petrol alışverişini sürdürebileceklerini söyledi.
Pompeo, Avrupa Birliği üyelerinin bu ülkeler arasında olmadıklarını da açıkladı.
Amerikan Hazine Bakanlığı, Brüksel merkezli küresel bankalararası ağ SWIFT'e, İran bankacılık sistemi ile ilişkilerini derhal kesmesi konusunda uyarı yapacak.
ABD yönetiminin hangi ülkelerin İran yaptırımlarından geçici olarak muaf olacağı konusundaki açıklamayı Pazartesi günü yapması bekleniyor
Trump, 'Esastan sakat' demişti
ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayında ülkesini, "esastan sakat" diye tanımladığı İran ile nükleer anlaşmadan çekme kararı almıştı.
İran anlaşma ile uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında tartışmalı nükleer faaliyetlerini sınırlandırmayı kabul etmişti.
Eski ABD Başkanı Barack Obama anlaşmanın İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önünü kestiğini söylemişti.
İran'dan ise son gelişmelere ilk tepki Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'den geldi.
Kasımi, İran'ın yaptırımlara rağmen ekonomisini yürütecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.
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ABD İran'a yaptırımların tümünü yeniden yürürlüğe koyuyor, 8 ülke muaf/abd-iran-a-yaptirimlarin-tumunu-yeniden-yururluge-koyuyor-8-ulke-muaf-22040622204062
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