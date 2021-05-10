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ABD, İsrail'e Küdüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik endişelerini iletti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşı Meir Ben-Shabbat'a ABD'nin Kudüs'teki gelişmelerden ve ramazan ayının son günlerinde Mescid-i Aksa'daki şiddetli çatışmalardan duydukları endişeyi iletti

ABD, İsrail'e Küdüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik endişelerini iletti
ABD, İsrail'e Küdüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik endişelerini iletti
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AA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Sullivan ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Ben-Shabbat, telefonda görüştü. Görüşmede, Sullivan, İsrailli mevkidaşına ABD'nin Kudüs'teki gelişmelerden ve ramazan ayının son günlerinde Mescid-i Aksa'da yaşanan şiddetli çatışmalardan duyduğu endişeyi iletti.

Üst düzey ABD'li yetkililerin, İsrailli ve Filistinli yetkililer ve önemli bölgesel paydaşlarla; sükuneti sağlamak, gerginliği azaltılmak ve şiddeti kınamak için atılacak adımları görüştüğüne dikkati çeken Sullivan, ABD'nin, Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden tahliye edilmesinden ciddi endişe duyduğunu aktardı.

Sullivan ve İsrailli mevkidaşı, roket saldırıları ve Gazze'den İsrail tarafına yanan balonların gönderilmesinin de "kabul edilemez olduğu ve kınanması gerektiği" konusunda mutabık kalırken, Sullivan, İsrail hükümetine "Kudüs Günü" anma törenleri için gerekli önlemleri alma çağrısı yaptı.

AA'nın haberine göre; Biden yönetiminin, İsrail'in güvenliğini ve Orta Doğu'da barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini belirten Sullivan, ABD'nin Kudüs'te sükuneti sağlamak için çalışacağını da ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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