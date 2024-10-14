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        ABD, İsrail'e savunma sistemi ve asker gönderecek

        ABD, İsrail'e Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ve sistemi çalıştırmakta görevli 100 askeri personel göndereceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington'ın kararını uygulaması halinde "askerlerinin hayatını tehlikeye atmış olacağını" söyledi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 14.10.2024 - 11:19 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:19
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        Thaad sistemleri

        REUTERS

        THAAD kısa ve orta menzilli balistik füzeleri düşürebiliyor.

        ABD, İsrail'e Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ve sistemi çalıştırmakta görevli 100 askeri personel göndereceğini açıkladı.

        Bu, Amerikan askerlerinin 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'deki ilk görevi olacak.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington'ın kararını uygulaması halinde "askerlerinin hayatını tehlikeye atmış olacağını" söyledi.

        Arakçi, kendilerini savunmada "hiçbir kırmızı çizgileri olmadığını" ekledi.

        Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, 13 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada THAAD'ın İsrail'in entegre savunma sistemini güçlendireceğini söyledi.

        Ryder, ABD Başkanı Joe Biden'ın direktifiyle alınan kararın İran'ın 13 Nisan ve 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği hava saldırılarının ardından geldiğini vurguladı.

        Ryder, bu adımın, İsrail'in "İran'dan gelebilecek balistik füze saldırılarına karşı korunması konusundaki kararlılığı" gösterdiğini söyledi.

        Pentagon sözcüsü, ABD'nin 7 Ekim 2023 saldırılarından hemen sonra ve 2019 yılında da bölgeye THAAD bataryaları gönderdiğini hatırlattı.

        Amerikan New York Times gazetesine konuşan bir yetkili sistemin ve askerlerin bölgeye gönderilmesinin en az bir hafta alacağını söyledi.

        THAAD bataryaları, kısa ve orta menzilli balistik füzeleri düşürebiliyor.

        Yaklaşık 200 kilometrelik bir menzilde, 150 kilometrelik bir irtifaya ulaşan sistem savaş başlıklarını kinetik enerji ile yok ediyor.

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