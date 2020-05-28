ABD işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi yine aştı

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ABD'de yerel yönetimlerin bütçeleri, COVID-19 salgınıyla mücadele ve özel sektörde daha fazla ikinci dalga işten çıkarmalar nedeniyle büyük ölçüde zarar gördü.

ABD Çalışma Bakanlığı 23 Mayıs ile biten haftada 2.123 milyon kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Önceki hafta için 2.438 milyon olarak açıklanan başvuru 2.446 milyona revize edildi. Beklenti 2.1 milyondu

ABD işsizlik maaş başvuruları her ne kadar Mart ayı sonunda 6.867 milyon ile rekor kırmasından bu yana istikrarlı bir şekilde

düşmüş olsa da, Mart ortasından bu yana hep 2 milyonun üzerinde gerçekleşti.

ABD ekonomisinin durumuyla ilgili en güncel veriler olan işsizlik maaş başvuruları, COVID-19'un yayılmasını kontrol etmek için işletmelerin Mart ayı ortasında kapanmasından sonra ekonominin ne kadar hızlı toparlandığını değerlendirmek için yakından izleniyor.