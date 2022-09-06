ABD istihbaratı: "Rusya, Kuzey Kore'den silah alıyor"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, silah ve mühimmatının tükenmeye başladığı ifade edildi. Haberde, Rusya'nın Kuzey Kore'den füzelerin yanı sıra milyonlarca topçu mermisi aldığı da belirtildi.

Haberde Rusya'nın daha önceleri İran'dan insansız hava aracı aldığı da hatırlatıldı.

RUSYA'NIN HARKOV'A SALDIRILARI SÜRÜYOR

Rus güçlerinin Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a yönelik gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti, 1 ev tamamen yandı.

Harkov Belediye Başkanı Mayor Ihor Terekhov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin gece şehre füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Atılan füzelerden birinin bir eve isabet ettiğini, saldırıda bir kadının hayatını kaybettiğini ifade eden Terekhov, aynı bölgede bir evde ise roket parçalarının düşmesi nedeniyle yangın çıktığını kaydetti.

Füzenin düştüğü evin bahçesinde büyük bir çukur oluştuğu, çevredeki bazı evlerde de hasar meydana geldiği görüldü.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir