ABD istihbaratından Dugin raporu

New York Times'ın haberine göre, gazeteye konuşan ABD'li istihbarat yetkilileri, ABD'nin söz konusu saldırının bir parçası olmadığını ve istihbarat ya da başka bir yardım sağlamadığını belirtti.

Dugina'ya düzenlenen bombalı saldırıdan haberdar olmadıklarını kaydeden yetkililer, kendilerine danışılsaydı cinayete karşı çıkacaklarını da ifade etti.