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ABD istihbaratından Dugin raporu: Ukrayna saldırıda rol oynadı

New York Times gazetesi, ABD istihbarat servislerinin, Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'ya Moskova'da düzenlenen bombalı saldırıya "Ukrayna hükümetindeki bazı unsurların izin verdiğine" inandığını bildirdi.

ABD istihbaratından Dugin raporu: Ukrayna saldırıda rol oynadı
ABD istihbaratından Dugin raporu
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AA

New York Times'ın haberine göre, gazeteye konuşan ABD'li istihbarat yetkilileri, ABD'nin söz konusu saldırının bir parçası olmadığını ve istihbarat ya da başka bir yardım sağlamadığını belirtti.

Dugina'ya düzenlenen bombalı saldırıdan haberdar olmadıklarını kaydeden yetkililer, kendilerine danışılsaydı cinayete karşı çıkacaklarını da ifade etti.

"UKRAYNA SALDIRIDA ROL OYNADI"

ABD istihbarat servisleri, Darya Dugina'ya Moskova'da düzenlenen bombalı saldırıya Ukrayna hükümetinin bazı unsurlarının izin verdiğine inanıyor.

ABD'nin iddia ettiği "Ukraynalıların saldırıda rol aldığına" ilişkin değerlendirme geçen hafta ABD hükümeti içinde paylaşıldı.

Buna göre "ABD, bu tür saldırıların savaş alanındaki gidişatı etkileyebileceğinden ve Rusya'yı üst düzey Ukraynalı yetkililere karşı saldırılar düzenlemeye teşvik edebileceğinden" endişe duyuyor.

"HEDEF ALEKSANDR DUGİN'Dİ"

Öte yandan ABD'li yetkililerin, "Ukrayna'nın, özellikle Rus topraklarındaki askeri ve gizli planlarıyla ilgili şeffaflık eksikliğinden dolayı hüsrana uğradığı" ifade ediliyor.

Bazı ABD'li yetkililer, operasyonun asıl hedefinin Dugina'nın babası Aleksandr Dugin olduğundan ve operasyonu gerçekleştiren ajanların, Dugin'in kızıyla araçta bulunduğuna inandıklarından şüpheleniyor.

BULUNDUĞU ARACA BOMBALI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

* Haberin görselleri Associated Press, Anadolu Ajansı ve İHA'dan servis edilmiştir.

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