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ABD: İsveç'te Kur'an yakılması tiksindirici bir eylem, hedef NATO'nun birliğini sabote etmek olabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumartesi günü İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-Kerim’in yakılmasının "tiksindirici" bir eylem olduğunu söyledi. Sözcü Price, eylemin NATO'nun birliğini sabote etmeye yönelik olabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları hakkında yorum yapmayan Price, "Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olmaya hazır" dedi.

ABD: İsveç'te Kur'an yakılması tiksindirici bir eylem, hedef NATO'nun birliğini sabote etmek olabilir
BBC TÜRKÇE
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned PriceReuters

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumartesi günü İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-Kerim’in yakılmasının "tiksindirici" bir eylem olduğunu söyledi. Price, eylemin NATO'nun birliğini sabote etmeye yönelik olabileceğini belirtti.

Sözcü Price dün günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Birçok kişi için kutsal olan kitapların yakılması son derece saygısızca bir eylem" dedi.

Price eylem için ayrıca "iğrenç" ve "alçakça" ifadelerini kullandı.

Kur'an yakma eylemini, Danimarka'nın aşırı sağcı siyasi partisi Hard Line'ın lideri Rasmus Paludan gerçekleştirmişti.

İsveç vatandaşı da olan Paludan'ın geçmişte de benzer eylemler düzenlediği biliniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Paludan'ın bir "provokatör" olduğunu söyledi.

Sözcü Price, "Anladığım kadarıyla bu olay özel bir provokatörün, iki yakın ortağımız Türkiye ile İsveç arasına kasten mesafe koymaya çalışan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımıyla ilgili süren tartışmayı kasten etkilemeye çalışan bir kişinin işi’’ dedi.

Price bununla birlikte İsveç'te ifade özgürlüğü olduğunu belirterek, "Bu özgürlük bazen insanlara saygısız, iğrenç ve mide bulandırıcı eylemler gerçekleştirme hakkı verebiliyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “İsveç yönetimi, hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız, önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz” demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Erdoğan'ın sözleriyle ilgili yorum yapmadı.

Price, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmaya hazır olduğunu söyledi.

İki ülke, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmaları ittifaka üye 30 ülkenin de onayı gerekiyor.

Şu ana kadar iki ülkenin üyeliklerini onaylamayan NATO üyeleri, Türkiye ve Macaristan.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ülkesinin parlamentosunun Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmalarını önümüzdeki ay onaylayacağını açıklamıştı.

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