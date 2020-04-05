AA

ABD, İtalya ve İspanya mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı ve can kayıplarıyla dikkati çekerken, üç ülkenin de bu dönemde Türkiye'den yaş meyve ve sebze talebinin yükseldiği görüldü.

Çin'in ardından tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında mart ayında en fazla vaka artışı ABD'de görüldü ve ülke virüs bulaşan kişi sayısında en üst sıraya yerleşti.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısında ilk sırada yer alan İtalya, toplam vaka sayısında da ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Toplam vaka ve can kaybı sayısında İtalya'yı İspanya izledi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin genel ihracat toplamı geçen ay 2018'in mart ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 426 milyon 245 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kovid-19 salgınının bilançosunun ağır seyrettiği ABD, İtalya ve İspanya'ya Türkiye'nin mart ayında gerçekleştirdiği ihracat incelendiğinde, bu ayda yıllık bazda gıda ile ilgili sektörlerde kaydedilen ortak artış dikkati çekti.

Bu dönemde ABD'ye ihracat yüzde 5 artarak 703,6 milyon dolara çıkarken, İtalya'ya yüzde 39 azalarak 507,7 milyon dolar ve İspanya'ya yüzde 37 azalarak 477,1 milyon dolara geriledi.

ABD'YE İHRACAT

ABD'ye mart ayındaki ihracatta kaydedilen oransal artışta ilk sırada dış satımı yüzde 240 artan tütün sektörü yer aldı. Bu sektörü, ihracatı yüzde 106 artan yaş meyve ve sebze, yüzde 46 artan gemi ve yat, yüzde 39 artan hububat ve yüzde 38 artan halı takip etti.

Ülkeye mart ayında en fazla ihracat ise yıllık bazda dış satımı yüzde 18 artarak 83,2 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ABD'ye en fazla ürün satan sektör olarak ön plana çıkan otomotiv endüstrisi ise bu dönemde ülkeye 82,9 milyon dolarlık dış satım yaparak ikinci sıraya geriledi.

Bu sektörleri 66,6 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayisi, 63,6 milyon dolarla halı ve 48,5 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Mart ayında ABD'ye en fazla ürün satan üç il 222 milyon dolarla İstanbul, 77,1 milyon dolarla Gaziantep ve 76 milyon dolarla Kocaeli oldu.

İTALYA'YA İHRACAT

İtalya' mart ayında dış satımı geçen yılın aynı ayına kıyasla en fazla artan sektör yüzde 509 ile yaş meyve ve sebze oldu. Oransal bazda ihracatı artan bir diğer sektör yüzde 106 ile fındık ve mamulleri olurken, diğer tüm sektörlerde düşüş kaydedildiği dikkati çekti.

İtalya'ya mart ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör ise dış satımı yıllık bazda yüzde 57 gerileyerek 117,7 milyon dolar olan otomotiv endüstrisi oldu.

Geçen yılın aynı döneminde en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler sıralamasında 8. sırada yer alan fındık ve mamulleri ise yüzde 106'lık artışla 68,7 milyon dolarlık dış satıma imza atarak bu yıl ikinci sırada yer aldı.

Bu sektörleri 47,4 milyon dolarla çelik, 42,1 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ve 40,6 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri izledi.

İtalya'ya geçen ay en fazla ürün satan üç il; 192,7 milyon dolarla İstanbul, 76,9 milyon dolarla Bursa ve 34,5 milyon dolarla İzmir oldu.

İSPANYA'YA İHRACAT

İspanya'ya ihracatı mart ayında yıllık bazda en fazla artan sektörlerin başında yüzde 201,3 ile diğer sanayi ürünleri geldi. Bu sektörü yüzde 133 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 32 ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, yüzde 30 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ve yüzde 26 ile meyve sebze mamulleri izledi.

Öte yandan ülke, geçen ay Türkiye'den en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri satın aldı. Sektörün İspanya'ya ihracatı bu dönemde yıllık bazda yüzde 40,2 azalarak 137,1 milyon dolar oldu.

Bu sektörü 99,5 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 60,5 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 43 milyon dolarla çelik ve 30,4 milyon dolarla elektrik elektronik takip etti.

İspanya'ya mart ayında gerçekleştirilen dış satımda öne çıkan üç il ise 211,6 milyon dolarla İstanbul, 65,9 milyon dolarla Bursa ve 51,2 milyon dolarla Kocaeli olarak sıralandı.