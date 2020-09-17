ABD jetleri Bulgaristan’ın hava sahasını koruyacak

İran Meclis Başkanı Kalibaf: "BAE ve Bahreyn, İsrail'in tüm suçlarına ortak olduğunu bilsin"

AA

Bulgaristan Başbakanlık Basın Merkezinin açıkladığı karara göre 26-30 Ekim döneminde 8 ABD savaş uçağı Bulgar Mig-29’ları ile birlikte “hava polisliği” uygulaması kapsamında nöbet tutacak.

Amerikan uçaklarının bu görevde yer almasının diğer amacının Bulgaristan’ın yine ABD’den satın aldığı ve 2024 yılında ülkeye teslim edilecek F-16 Block 70 tipi uçakların kullanımına uyum sağlanmasına katkıda bulunmak olduğu ifade edildi.

Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı işgali sonrası NATO üye ülkelerinde başlatılan hava polisliği uygulaması çerçevesinde Bulgaristan 2017 yılında İtalya Hava Kuvvetlerinin gönderdiği 4 Eurofighter Typhoon uçağından geçici destek almıştı.

Bulgaristan Hava Kuvvetlerinin filosu teknolojik ömrü sınırlı olan Rus yapımı Mig tipi uçaklardan oluşuyor.