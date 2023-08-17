Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nda Vlatko Andonovski dönemi sona erdi - Futbol Haberleri

        ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nda Vlatko Andonovski dönemi sona erdi

        ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vlatko Andonovski, görevinden istifa etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de Andonovski dönemi sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, istifa eden 46 yaşındaki Makedon teknik adama takıma katkılarından dolaya teşekkür edilerek, yeni kariyerinde başarı dilendi.

        FIFA Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı ABD, daha önce 4 kez şampiyonluğa ulaştığı ve açık ara favori olarak katıldığı son organizasyona son 16 turunda veda ederek en kötü derecesini elde etmişti.

        Vlatko Andonovski, ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nı 2019'dan bu yana çalıştırıyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kadrolar belli oldu
        Kadrolar belli oldu
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!