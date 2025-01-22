ABD-Kanada sınırında bir ABD polisi öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır güvenliğine vurgu yaptığı bir dönemde Kanada sınırına yakın bir bölgede bir ABD sınır devriye polisi vurularak öldürüldü.

ABD basınındaki haberlere göre, Kanada sınırındaki ABD'nin Vermont eyaletine bağlı Coventry kasabasında eyaletler arası otoyolda polisler ile kimliği belirsiz iki silahlı saldırgan arasında çatışma çıktı.

Yetkililer, Kanada sınırına 32 kilometre mesafede çıkan çatışmada ABD'li bir polisin hayatını kaybettiğini, bir şüphelinin öldüğünü, diğerinin ise yaralı şekilde yakalandığını açıkladı.

Trump'ın sınır güvenliğine vurgu yaptığı bir dönemde Kanada hududunda ABD'li polisin vurularak öldürülmesi dikkati çekti.

Olayla ilgili soruşturma, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülecek.

Trump, ABD sınırlarından uyuşturucu ve göçmen akışını durdurmamaları halinde Kanada ve Meksika'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.