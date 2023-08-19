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        Haberler BBC Dünya ABD, Kanada ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 göndermesine izin verdi

        ABD, Kanada ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 göndermesine izin verdi

        Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının hemen ardından Ukrayna'ya gönderilmesine onay verdi.

        Giriş: 19.08.2023 - 13:37
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        ABD, Kanada ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 göndermesine izin verdi
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        Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının hemen ardından Ukrayna'ya gönderilmesine onay verdi.

        Karar, bir senedir savaş uçağı talep eden Ukrayna'da memnuniyetle karşılandı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ABD'nin kararının "muhteşem haber" olduğunu söyledi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Danimarka ve Hollanda'ya çok amaçlı F-16 savaş uçaklarının transferi için yasal güvencelerin verildiğini belirtti.

        Sözcü bunun "ilk pilot ekibi eğitimlerini tamamlar tamamlamaz gerçekleşeceğini" söyledi.

        Ancak, Rusya'nın havadaki hakimiyetini kırmaya çalışan Kiev'in F-16'ları kullanmaya başlamasının aylar alacağı tahmin ediliyor.

        Hollanda'nın 24 kadar işler haldeki F-16'sını hizmet dışı bırakarak, bunları daha gelişmiş uçaklarla değiştirmek istediği biliniyor.

        Danimarka da yaklaşık 30 uçaklık F-16 filosunu iyileştirmeyi planlıyor.

        ABD ve müttefikleri daha önce Ukrayna'ya F-16 gönderilmesini, Rusya ile gerilimin daha da artmasını önlemek için, 'ihtimal dışı' bırakmıştı.

        Şubat 2022'deki işgal girişiminden bu yana Ukrayna'da savaşta olan Rusya ise ABD'den gelen son habere henüz bir yorum yapmadı.

        Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ABD'nin kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Bu Ukrayna'nın halkını ve topraklarını koruması için önemli bir dönüm noktası olacak" dedi.

        Hoekstra, Twitter'dan (yeni adıyla X) paylaştığı mesajında, kararı Avrupalı ortaklarıyla da görüşeceklerini belirtti.

        Danimarka Savunma Bakanı Jakob Ellemann-Jensen de benzer açıklamalarda bulunarak, "Hükümet birçok kez, bağışın, eğitim sonrası olması gereken doğal süreç olduğunu dile getirdi. Şimdi bunu yakın müttefiklerimizle görüşüyoruz" dedi.

        Ukraynalı pilotların eğitimi nasıl olacak?

        Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinden oluşan 11 üyeli koalisyonun, bu ayın sonuna doğru Ukraynalı pilotların eğitimine başlaması ve pilotların gelecek yıla hazır olması bekleniyor.

        Ancak bu hafta yaptığı açıklamada Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Yuriy Ihnat, gelecek sonbahar ve kışta F-16'ları kullanabilmelerinin mümkün olmadığını itiraf etmişti.

        Ordusunun hızlı öğrenme konusunda kendisini ispatlamış olduğunu belirten Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ise "Ukrayna'nın zaferinin kaçınılmaz olduğunu yakın zamanda kanıtlayacağız" dedi.

        F-16 Fighting Falcon (Savaşan Şahin), dünyanın en güvenilir savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor.

        Hassas güdümlü füzeler ve bombalar taşıyabilen uçak saatte 2400 km hıza ulaşabiliyor.

        F-16'ların hedef kabiliyeti, Ukrayna'nın tüm hava koşullarında ve karanlıkta da Rus hedeflerine daha isabetli saldırılar yapabilme imkanı verecek.

        Ukrayna'nın şu an, çoğu Sovyetler Birliği döneminden kalma onlarca MiG tipi savaş uçağı olduğu biliniyor. Şubat 2022'de başlayan savaşta Rusya'nın açık bir şekilde hava üstünlüğü bulunuyor.

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