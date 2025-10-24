Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Karayipler'de 1 tekneyi daha vurdu | Dış Haberler

        ABD Karayipler'de 1 tekneyi daha vurdu

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneyi daha vurduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 18:23 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Karayipler'de 1 tekneyi daha vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Karayipler açıklarında uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneye saldırı düzenlediklerini ve teknedeki 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

        Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı ve görüntülü paylaşımda, Savunma Bakanlığının, dün yerel saatle gece düzenlediği bir operasyona ilişkin bilgi verdi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine Karayipler'de bir tekneye saldırı düzenlediklerini belirten Hegseth, teknenin ABD'nin yabancı terör örgütü ilan ettiği Tren de Aragua çetesi tarafından işletildiğini ve uyuşturucu taşıdığını aktardı.

        Hegseth, "Saldırı sırasında gemide 6 erkek narko-terörist bulunuyordu. Saldırı, uluslararası sularda yapıldı ve gece düzenlenen ilk saldırıydı. Saldırıda 6 teröristin tamamı öldürüldü ve hiçbir ABD askeri zarar görmedi." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Paylaşımda, saldırı anının videosunu da paylaşan Hegseth, uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyonlara devam edecekleri mesajını verdi.

        ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

        Hegseth, Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye 22 Ekim'de düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğünü belirtmişti.

        Trump da Oval Ofis'te basın mensuplarının, Pasifik Okyanusu ve Karayipler bölgesindeki saldırıların meşruiyetine ilişkin sorularını yanıtlarken, "Evet, yasal yetkimiz var. Bunu yapma iznimiz var." demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim