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        Haberler Dünya ABD, Kızıldeniz'de insansız hava aracı düşürdüğünü duyurdu

        ABD, Kızıldeniz'de insansız hava aracı düşürdüğünü duyurdu

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyinde Husilerin kontrolündeki bölgeden fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 23:25 Güncelleme: 06.01.2024 - 23:25
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        ABD, Kızıldeniz'de insansız hava aracı düşürdü
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        CENTCOM, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        Paylaşımda, ABD donanmasına bağlı "USS Laboon" gemisinin, Kızıldeniz'in güneyinde, Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan bölgeden fırlatılan İHA'yı düşürdüğü belirtilerek, olayda herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmediği kaydedildi.

        ABD Savunma Bakanlığı, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

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        #kızıldeniz
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