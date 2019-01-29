ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Venezuela'nın komşusu olan Kolombiya'ya beş bin asker göndereceği yönündeki iddiaları yalanladı.

ABD'nin Kolombiya'ya asker göndereceği iddiaları, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın dün yaptığı basın toplantısında elinde bulunan defterde yazılı 'Kolombiya'ya 5 bin asker' notuyla gündeme gelmişti.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Trujillo, tartışmalar üzerine başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da kameralar karşısına geçerek, John Bolton'un elinde tuttuğu ve Kolombiya'yı işaret eden notun gerekçesi ve kapsamının bilinmediğini söylemişti.