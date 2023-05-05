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ABD Kongre baskını: Proud Boys üyesi 4 kişi 'devlete karşı kışkırtma' yapmaktan suçlu bulundu

ABD’de Başkan Joe Biden’ın 2021 yılındaki yemin töreni öncesi yaşanan Kongre baskınındaki rolleri nedeniyle, aşırı sağcı bir gruba bağlı 5 kişi suçlu bulundu.

ABD Kongre baskını: Proud Boys üyesi 4 kişi 'devlete karşı kışkırtma' yapmaktan suçlu bulundu
BBC TÜRKÇE
Proud Boys eski lideri Enrique Tarrio Getty Images
Proud Boys eski lideri Enrique Tarrio

ABD’de Başkan Joe Biden’ın 2021 yılındaki yemin töreni öncesi yaşanan Kongre baskınındaki rolleri nedeniyle, aşırı sağcı bir gruba bağlı 5 kişi suçlu bulundu.

Proud Boys üyesi bu beş kişiden dördü, devleti hedef alacak şekilde "planlı kışkırtma" yapmak ile suçlanıyordu.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, savcılık makamını dava sonucu nedeniyle tebrik etti.

ABD Federal Araştırma Bürosu FBI, Proud Boys'u beyazların üstünlüğünü savunanlarla ilişkisi olan, aşırılıkçı bir grup olarak tanımlıyor.

Suçlu bulunan 5 kişi arasında grubun eski lideri Enrique Tarrio da yer alıyor.

Proud Boys (Gururlu Çocuklar) üyelerine yöneltilen suçlamaların en ciddisi 20 yıla kadar hapis öngörüyor.

2020 yılında yapılan seçimlerde usulsüzlük karıştığı yönündeki asılsız ve doğru olmayan iddiaları ortaya atan Başkan Donald Trump'ın çağrısıyla başkent Washington DC'de binlerce kişi toplanmıştı.

Trump, Beyaz Saray önünde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Asla vazgeçmeyeceğiz, yenilgiyi asla kabul etmeyeceğiz" demişti.

Daha sonra kalabalıktan bir grup, güvenlik bariyerlerini aşarak, Kongre binasına saldırdı.

6 Ocak 2021’de gerçekleşen bu olayda Proud Boys grubunun 100’den fazla üyesi yer aldı.

https://www.youtube.com/watch?v=Fal71u242sk&t=165s

"Trump yoksa, barış yoktur”

Suçlu bulunan beş kişiden yalnızca grubun eski lideri Enrique Tarrio baskında yer almadı.

Tarrio, baskından iki gün önce başka suçlamalarla gözaltına alınmış, hakim kararıyla başkenti terk etmek zorunda bırakılmıştı.

Suçlu bulunan 5 kişiden üçü eski asker.

Mahkemeye sunulan önemli deliller arasında, telefon mesajları, sosyal medya paylaşımları ve videolar yer aldı.

Savcılık bunların, 2020 seçimlerinin onaylanmasını engellemek için yapılan planlı bir eylemin kanıtları olduğunu savundu.

Mahkemeye sunulan paylaşımlardan birinde, Enrique Tarrio, Biden’a hitaben, “Bilmelisin ki Amerikan halkı seninle savaşacak. Trump yoksa, barış yoktur” tehdidini dile getiriyor.

Bu grup, iç savaş, idam mangası ve hainler ifadeleri içeren paylaşımlar yaptı.

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