ABD Kongresi F-35 kararını verdi!

ABD Kongresi'nin iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisi, 2019 yılı savunma bütçesi üzerinde anlaşmaya vardı.

ABD Kongresi'nin üstünde uzlaşmaya vardığı tasarıya göre, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatı dondurulacak ve Pentagon'dan konuyla ilgili gelecek rapor beklenecek.

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kongre'ye bir mektup yazarak F-35 savaş uçaklarının teslimatının durdurulmamasını istemişti. Mattis mektupta 'Türkiye'nin otoriter bir yönetime kaydığı ve bunun insan hakları ile hukukun üstünlüğü üzerinde etkiler bıraktığı' yönünde Kongre'nin kaygılarını paylaştığını ancak teslimatın durdurulmasının, uluslararası tedarik zincirini bozacağını, fiyatları yükselteceğini ve uçağın teslimatlarında ertelemelere neden olacağını söylemişti.

ABD Kongresi'nin iki kanadının üzerinde uzlaştığı savunma bütçesi, hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde yeniden oylamaya sunulacak. Bu oylamanın ardından tasarı Başkan Trump'ın onayına sunulacak.

Tasarı Trump'tan da onay alıp yasalaşırsa Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatı 90 günlüğüne durdurulacak. Bu 90 gün içerisinde ise Pentagon, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatıyla ilgili bir rapor hazırlayacak. Bu raporda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ve F-35 savaş uçaklarının üretiminde üstlendiği rolün değerlendirilmesi bekleniyor.

Bilindiği gibi en az 10 Türk şirketi, F-35 savaş uçaklarının bazı bölümlerinin yapımını üstleniyor.

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