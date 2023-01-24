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ABD Kongresi'ne zorla girip Pelosi'nin masasında poz veren Trump destekçisi suçlu bulundu, onlarca yıl hapis cezası alabilir

6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ne diğer protestocularla birlikte zorla girip dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisinde poz veren Richard Barnett, yargılandığı davada suçlu bulundu. Cezası 3 Mayıs'ta açıklanacak Barnett, onlarca yıl hapse mahkum edilebilir.

ABD Kongresi'ne zorla girip Pelosi'nin masasında poz veren Trump destekçisi suçlu bulundu, onlarca yıl hapis cezası alabilir
BBC TÜRKÇE
Richard BarnettGetty Images

6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ne diğer protestocularla birlikte zorla girip dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisinde poz veren Richard Barnett, yargılandığı davada suçlu bulundu. Cezası 3 Mayıs'ta açıklanacak Barnett, onlarca yıl hapse mahkum edilebilir.

Richard Barnett'ın hüküm giyeceği sekiz suç arasında; "Kongre'nin faaliyetlerini aksatma", resmi bir işlemi engelleme", "öldürücü bir silahla erişimi kısıtlı olan resmi bir binaya girme ve binada kalma" ile "kamu malını çalma" da bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinden Barnett, ayağını Pelosi'nin masasının üzerine uzatarak fotoğraf çektirmiş, masaya cinsiyetçi küfür içeren bir de not bırakmıştı.

Yetkililere göre, şok tabancası taşıyan Barnett, Pelosi'ye zarar verebilirdi.

Savcılar, halen 62 yaşındaki eski itfaiye görevlisi Barnett'ın, 1600 kilometre uzaktaki Arkansas'tan başkent Washington'a "şiddete hazırlanarak" geldiğini söylüyor.

'Adil yargılanmadım'

Barnett kararın açıklanması sonrası adil yargılanmadığını savundu. Avukatı da karara itiraz edeceklerini söyledi.

Öte yandan eski Başkan Donald Trump'ı zorla iktidarda tutma amacıyla isyana teşvik için komplo kurmakla suçlanan aşırı sağcı milis grubu Oath Keepers'ın (Yemin Muhafızları) dört üyesi de yargılandıkları davada suçlu bulundu.

Grubun kurucusu Stewart Rhodes da Kasım ayında suçlu bulunmuştu.

Suçlu bulunan Oath Keepers üyeleri, 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

ABD'de Kongre'ye düzenlenen saldırıyla ilgili olarak şu ana kadar 940'dan fazla kişi suçlandı, 532 kişi ise ya yargılandıkları davalarda suçlu bulundu, ya da suçlarını itiraf etti.

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